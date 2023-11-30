Подмосковье 30 ноября 2023, 11:14 Посвящение в кадеты прошло в школе №1 в Серпухове Телеканал «360»

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Пятнадцать девятиклассников посвятили в кадеты в школе № 1 в Серпухове. В будущем большинство из них планируют поступить в военные вузы.

Молодые люди поклялись быть достойными звания кадета и быть верными Отечеству.

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«Клятва — это олицетворение вашей готовности выполнять на сегодня возложенные на вас задачи, являться образцом дисциплинированности», — отметил начальник серпуховского филиала военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Андрей Морозов.

За важным шагом в жизни ребят наблюдали родители кадетов и почетные гости.

«Вы дополнительно получите знания и навыки. Это вам в дальнейшем и вашей повседневной жизни пойдет только на пользу. Уверенно идите вперед. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были предметом гордости как своих родителей, так и каждого нашего серпуховича», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Кадетский класс в школе № 1 открыли в 1994 году. Он работает при поддержке серпуховского филиала академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Парни участвуют в сборах, спортивных и военно-патриотических соревнованиях, а после поступают в военные вузы.

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