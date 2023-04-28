Подмосковье 28 апреля 2023, 17:42 Посты дежурных работников установят на трех ж/д переездах Подмосковья в 2023 году "Московская Железная дорога"

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Посты для дежурных работников появятся еще на трех переездах в Подмосковье до конца 2023 года. Их установят у платформ Ситенка и Шегарово Павелецкого направления и у поселка Михнево в Ступине.

Как рассказали в Минтрансе, в прошлом году на Московской железной дороге произошло 29 ДТП, из которых 28 — на переездах с малоинтенсивным движением. Из них 47% случились в Подмосковье. За три месяца этого года на МЖД произошло шесть аварий, две из них в регионе.

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Сейчас в Московской области работают 346 переездов МЖД, ремонт проведут на 221 из них, в том числе на участках Яганово — Лопатино, Дорохово — Можайск и у станции Дулево. Там заменят устройства заграждения, резинокордовое покрытие и светоотражающие столбики.

С водителями также проведут профилактическую работу, направленную на соблюдение правил безопасного пересечения путей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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