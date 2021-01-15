«Поступления вакцины ждала с нетерпением». Подмосковный врач рассказала, как перенесла прививку от ковида

«Работаю на приеме, периодически в красной зоне, поступления вакцины ждала с нетерпением, первую прививку сделала в декабре, вторую в январе. Перенесла прививку хорошо», — делится врач-терапевт поликлиники 5 ГБУЗ МО «Мытищинская ГКБ» Ирина Горячева.

Личный пример — убедительный аргумент для пациентов. Когда делишься своим опытом, люди перестают бояться, говорит Ирина.

«Как вы видите, пациенты идут очень активно. Самый пожилой пациент, который прошел вакцинацию у нас, 45-го года рождения», — отметила заведующая поликлиникой 5 ГБУЗ МО «Мытищинская ГКБ» Марина Сычева.

Со следующей недели — по поручению президента — начнется массовая вакцинация россиян. Пациентам с хроническими заболеваниям тоже можно прививаться при отсутствии обострения болезни. Перед этим, конечно, нужно тщательно обследоваться и проконсультироваться с врачом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье после новогодних каникул доставили свыше 30 тысяч доз вакцины «Спутник V».