Постройки древних людей нашли под Рошалем. Что они хранят?

Экскурс в историю студентам Шатуры и Рошаля устроили краеведы. Исследователи-энтузиасты много лет ходят в экспедиции по таинственным мещерским лесам. Главные их находки — мегалиты. Это огромные валуны расставленные в виде круга или лабиринта.

На территории России подобные артефакты чаще всего встречаются на Кольском полуострове, в Карелии и, как оказалось, в Подмосковье. Над вопросами, в качестве чего использовались камни, специалисты спорят до сих пор. Одни говорят, что мегалиты влияют на погоду, другие склонны предполагать, что это место медитации. С последним согласен и Николай Кротов, участник экспедиции на Кольский полуостров, глава краеведческого объединения «Шатуряне».

«Камни нагреваются, воздух теплый поднимается вверх, и создается атмосфера энергетического влияния на психику человека. Причем когда человек идет по лабиринту, он концентрируется, у него все эмоции отпадают, он входит в состояние, это состояние называется трансом», — объяснил Кротов.

Отдельные камни и целые мегалитические комплексы есть в окрестностях городского округа Рошаль. Самый примечательный экспонат мещерского стоунхенджа — Судьбина. На мегалите есть петроглифы — изображение головы северного оленя. В лесах растет любимое лакомство оленей — ягель. Между собой краеведы назвали эти места мещерской тундрой.

Студентка ШЭТ Анастасия Кротова призналась, что на конференции узнала массу всего интересного о родных местах. «Наш край — большая загадка», — удивилась девушка.

Конференция — это лишь часть масштабного проекта. Уже разработаны экскурсионные маршруты по интересным местам. Четыре из них станут пилотными. Пройдя по каждому из них, гости Подмосковья увидят интересные ценности, посетят ярмарки народных промыслов и смогут полюбоваться природой мещерской тундры.