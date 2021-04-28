Построить свой дом в Подмосковье просто: поможет портал торгов

Единый портал торгов Московской области torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО) предлагает широкий выбор земельных участков для строительства жилого дома и ведения личного хозяйства.

Любой желающий может подобрать для себя в Подмосковье подходящий участок и получить всю необходимую информацию о нем, а также ознакомиться с простыми правилами проведения аукциона.

Преимуществом ЕПТ МО являются достоверность предоставляемой об участках информации и гарантии юридической чистоты сделки, что выгодно отличает его от иной базы для приобретения недвижимости.

Онлайн-сервис ЕПТ МО позволяет в один клик направить запрос на осмотр заинтересовавшего Вас земельного участка для оценки его реального состояния.

Не бойтесь участвовать в торгах! Торги — это простой и надежный способ приобрести земельный участок в Московской области.