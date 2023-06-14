Подмосковье 14 июня 2023, 13:33 «Построили склад и строим производство». Гендиректор группы «Черноголовка» — о развитии в Подмосковье Гендиректор группы «Черноголовка» Сахнина рассказала о развитии производства в Подмосковье Телеканал «360»

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Бренду «Черноголовка» в этом году исполняется 25 лет. В последние три года компания — лидер на рынке безалкогольных напитков развивалась еще активнее, стала создавать холодный чай и тоники. Готовится и запуск нового бренда, но это пока сюрприз. Важным стимулом к совершенствованию стала поддержка властей Московской области, рассказала «360» гендиректор группы «Черноголовка» Наталья Сахнина.

«С нами работают Минсельхоз и Мининвест, мы построили самый большой склад в Подмосковье, начали строить новое производство. Московская область — это наша родина. У нас есть предприятия и в других регионах — мы большая российская компания, которую и невозможно обслуживать с одной фабрики», — сообщила предприниматель.

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Сахнина отметила, что сотрудники компании любят свое дело, бренд старается быть «натуральным и честным». По ее словам, не хватает инженерных кадров. В СССР профессия инженера была популярной, и сейчас стоит вернуть ее престиж — это поможет внедрять в производство новые технологии. Наталья Сахнина подчеркнула, что в компании большой конкурс на вакансии, однако молодым талантливым ребятам всегда рады. Впрочем, в ней работают люди разных возрастов, «и в этой смеси — наша суть».

Говоря о развитии рынка в своей сфере, Сахнина констатировала, что отечественных производителей точно хватит для закрытия его потребностей.