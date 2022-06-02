Построенный на средства эскроу-счетов дом сдали в Дубне

В Дубне сдан первый дом, построенный за счет использования эскроу-счетов согласно требованиям 214 федерального закона. Двухподъездную семиэтажку построили всего за год.

Жилье раскупили еще на старте продаж.

«Результат наилучший. Построили очень быстро, в те сроки, которые были озвучены устно. Дом кирпичный, надежный, мне нравится», — рассказал житель городского округа Дубна Евгений Соколов.

Счет эскроу — это специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обязательств.

В торжественной обстановке жителям вручили ключи.

Каждый год к строящимся домам ужесточаются требования. При строительстве нового дома были продуманы условия для маломобильных групп граждан. На фасадах заранее предусмотрели короба для кондиционеров, а по периметру дома установлены камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион».

«Дом оснащен 14 камерами, все выводится в город. Дом теплый, эффективность у него высокая. Ну и качество, мы никогда планку не опускаем. Благоустройство территории тоже сделано под ключ: детская площадка смонтирована, кустарники высажены, парковочные места обустроены», — рассказал генеральный директор ООО «Стройком» Леонид Галиберенко.

«Компания застройщик — „Стройком“ активизировалась, у нее есть силы, мощности. И мы надеемся на ускорение появления жилья в городе. Наш губернатор особое внимание уделяет Дубне именно в сфере строительство жилья. У нас проходят совещания часто. И мы готовим материалы, и сейчас рассматриваются все застройщики, которые потенциально могут работать на территории города», — сообщил глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Для этой строительной компании дом на улице Правды стал пятнадцатым в Дубне. Несколько лет назад была создана специальная управляющая компания, чтобы обслуживать многоэтажки от этого застройщика и следить за их состоянием. Сегодня она держит первое место в городском рейтинге управляющих компаний.