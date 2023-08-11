Подмосковье 11 августа 2023, 15:13 Построенную на НПО в Химках станцию исследования Луны запустили в космос Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Космическую станцию «Луна-25», сконструированную на научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках, запустили к спутнику Земли. Ракета с разгонным блоком «Фрегат» стартовала 11 августа.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Перед стартом станция прошла ряд тестов: предполетная подготовка, наземные испытания и стыковка с разгонным блоком «Фрегат». Его тоже сконструировали специалисты из Химок. Механизмы произвели из деталей только российского производства.

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«Луна-25» отличается от своих предшественников технологией посадки. Аппараты советских времен прилунялись в экваториальной зоне. Новая станция станет первой, которая сядет на Южном полюсе Луны.

«Поздравляю всех сотрудников научно-производственного объединения имени Лавочкина с успешным запуском станции „Луна-25“. В нашем городе работают талантливые ученые, инженеры, испытатели, которые прославляют Химки далеко за пределами нашей страны», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Научно-производственное объединение имени Лавочкина также производит космические аппараты для первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Она круглосуточно следит за поверхностью Земли и морей Северного Ледовитого океана.

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