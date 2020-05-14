Пострадавшими от пандемии признали еще 253 подмосковных предприятия. Им помогут

В Подмосковье более 100 тысяч предприятий из разных отраслей признали наиболее пострадавшими от пандемии. Теперь в это число вошли еще 253 компании, занимающиеся торговлей через автоматы и производством изделий народных художественных промыслов. Все предприятия получат субсидии от государства.

К наиболее пострадавшим от пандемии отраслям экономики относят автомобильные и авиаперевозки, общепит, дополнительное образование, организацию конференций и выставок, фитнес и спорт, турбизнес и гостиницы, салоны красоты, ремонт и бытовые услуги, сферу культуры, досуга и развлечений, музеи и зоопарки, кинотеатры, стоматологии, розничную торговлю непродовольственными товарами.

Сейчас к ним прибавились торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов. В Подмосковье 253 предприятия, которые занимаются данной деятельностью.

Для всех пострадавших организаций предусмотрены меры поддержки от государства.

«Для них предусмотрены дополнительные меры поддержки, в первую очередь они направлены на обеспечение сотрудников заработной платой и снижение затрат по уплате налогов», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Все эти предприятия могут получить субсидию в размере 12 130 рублей в расчете на каждого сотрудника (за апрель и май), кредит под 0% на зарплаты.

Также власти предусмотрели кредитные каникулы и отсрочку аренды сроком на шесть месяцев.

Помимо этого, уплату налогов за 1 квартал 2020 года отсрочили на полгода, а за второй квартал вовсе отменили все налоги кроме НДС.

В июне наиболее пострадавшие предприятия смогут взять кредиты на зарплаты сотрудникам под ставку 2% в ряде крупных российских банков. Если предприниматель сохранит 90% штата, то кредит и проценты по нему полностью спишут, если 80% — спишут наполовину.

Организациям разрешат использовать средства, как для зарплат, так и на рефинансирование уже взятых кредитов по программе зарплатного кредитования под 0%.

Индивидуальные предприниматели, чья деятельность относится к наиболее пострадавшим отраслям, смогут оформить налоговый вычет в размере одного МРОТ.

Вся информация о мерах поддержки предпринимательства от государства доступна по номеру телефона горячей линии 0150.