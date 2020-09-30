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    30 сентября 2020, 13:55

    Пострадавший из-за пандемии бизнес Подмосковья освободят от налогов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Освобождение от налогов получат 26 тысяч организаций малого и среднего бизнеса Подмосковья. Так поддержат предприятия из самых пострадавших в период COVID-19 отраслей экономики.
    Пострадавший из-за пандемии бизнес Подмосковья освободят от налогов | Изображение 1
    Источник фото: unsplash.com

    Налоги перестанут платить вновь созданные организации сферы предпринимательства. Госдума приняла такие нормы во втором чтении законопроекта.

    От уплаты налогов в период с апреля текущего года освободят не только организации, включенные в единый реестр на основании налоговой отчетности за 2018 год, но и созданные с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020-го.

    Подробно узнать о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно по телефону горячей линии 0150.

    Ранее областные компании из наиболее пострадавших отраслей получили 4,2 миллиарда рублей на восстановление.

    Новости SMI.FM