Пострадавший из-за пандемии бизнес Подмосковья освободят от налогов

Освобождение от налогов получат 26 тысяч организаций малого и среднего бизнеса Подмосковья. Так поддержат предприятия из самых пострадавших в период COVID-19 отраслей экономики.

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Налоги перестанут платить вновь созданные организации сферы предпринимательства. Госдума приняла такие нормы во втором чтении законопроекта.

От уплаты налогов в период с апреля текущего года освободят не только организации, включенные в единый реестр на основании налоговой отчетности за 2018 год, но и созданные с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020-го.

Подробно узнать о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно по телефону горячей линии 0150.

Ранее областные компании из наиболее пострадавших отраслей получили 4,2 миллиарда рублей на восстановление.