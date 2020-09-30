30 сентября 2020, 13:55
Пострадавший из-за пандемии бизнес Подмосковья освободят от налогов
Освобождение от налогов получат 26 тысяч организаций малого и среднего бизнеса Подмосковья. Так поддержат предприятия из самых пострадавших в период COVID-19 отраслей экономики.
Налоги перестанут платить вновь созданные организации сферы предпринимательства. Госдума приняла такие нормы во втором чтении законопроекта.
От уплаты налогов в период с апреля текущего года освободят не только организации, включенные в единый реестр на основании налоговой отчетности за 2018 год, но и созданные с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020-го.
Подробно узнать о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно по телефону горячей линии 0150.
Ранее областные компании из наиболее пострадавших отраслей получили 4,2 миллиарда рублей на восстановление.