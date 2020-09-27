Пострадавшие рассказали о причинах падения надземного моста в Ступине

Пострадавшие рассказали, что мост нужно пройти, чтобы выйти из здания на улицу. После завершения ночной смены обычно их выпускают из здания небольшими группами, и мост выдерживает такую нагрузку без проблем. Однако сегодня люди подходили к выходу, но дверь на улицу оставалась закрыта. Конструкция не выдержала такой нагрузки и обрушилась.

«Обычно мы по очереди там проходим. Но так получилось, что дверь закрыта была, и мы толпой рухнули. Сквозняк был, и хлопнула дверь, возможно, мы не знаем, мы в середине толпы были», — рассказала одна из пострадавших.

Другая пострадавшая подчеркнула, что дверь на выход может открыть только бригадир специальным электронным ключом.

«Дверь обязательно надо открывать. Мы идем на улицу по длинному мосту, а потом мы стояли — сразу надо выходить на улицу, а мы ждали. Потом упали.<…> Там закрытая железная дверь, ее только с пропуском открывает бригадир. Мы ждали бригадира — его все нет», — отметила она.

Женщина пояснила, что мостом пользовались не только для того, чтобы войти на предприятие или покинуть его. Люди ежедневно ходили по нему, чтобы попасть на другие этажи здания.

«Каждый день мы ходим, там столовая есть, второй-третий этаж. Туда сходим на обед, потом обратно на работу. В момент крушения на мосту было 60 человек», — рассказала пострадавшая.

Третья пострадавшая отметила, что мост был некрепкий. Во время падения многие сотрудники сломали ноги и руки, а также получили другие травмы. Сама собеседница пожаловалась на головокружение и боль в ноге. Она рассказала, что на складе работала без каски — сотрудникам выдавали халаты и шапочки на голову.

Ранее заведующий отделением реанимации в Ступинской ОКБ Кирилл Соболев рассказал, что в медучреждение доставили 29 человек, всего в результате обрушения моста пострадал 51 человек. Врач отметил, что в основном все получили травмы средней степени тяжести, в тяжелом состоянии сейчас находятся двое пациентов. Их поместили в реанимацию и вскоре планируют перевести в другую больницу.