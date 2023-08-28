Подмосковье 28 августа 2023, 14:36 «Без крыши не останутся». Жильцов пострадавших при пожаре квартир в Красногорске временно переселят Глава Красногорска: жильцов пострадавших при пожаре квартир временно переселят Екатерина Кирдина

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Жильцов, чьи квартиры пострадали при пожаре в доме №1 на Пионерской улице в Красногорске, временно переселят. Списки сверят вместе с управляющей компанией, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

Фонд капитального ремонта проведет экспертизу дома, в котором утром 28 августа вспыхнул крупный пожар, — работу выполнят до начала отопительного сезона. Людей обеспечат временным жильем, позаботятся и о детях.

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«Там, где пострадали квартиры, — где-то затопило, где-то нанесен ущерб мебели, — мы с управляющей компанией проверим списки. С жителями будем на связи. Конечно же, жители без крыши над головой не останутся, будем помогать», — подчеркнул глава Красногорска.

Пожар локализовали в 11:47 на площади 900 квадратных метров. Прокуратура выяснит обстоятельства и причины происшествия.

Очевидцы рассказали, что дом вспыхнул мгновенно. Газ и электричество оперативно отключили для избежания трагических последствий и обрушения конструкций.

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