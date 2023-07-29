29 июля 2023, 17:15
Пострадавшие при отравлении в Красногорске пошли на поправку
Красногорская городская больница: пострадавшие при пищевом отравлении пошли на поправку
Пострадавшие при массовом отравлении в Красногорске пошли на поправку, рассказала «360» дежурный врач местной городской больницы Марина Баранова. Она уточнила, что сейчас в инфекционном отделении находятся 30 пациентов.
В Красногорской городской больнице отметили, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики взяли необходимые анализы и продолжают оказывать помощь.
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«Все службы извещены, а пациенты получают терапию в полном объеме. На сегодняшний день все пациенты без ухудшения, у некоторых зафиксирована положительная динамика», — заявила Марина Баранова.
По предварительной информации, пострадавшие угодили в больницу после того, как съели макароны с мясом в столовой ГК «Союзснаб». Представители компании подтвердили данные об отравлении и добавили, что находятся на связи с пациентами и членами их семей. Предприятие оказывает и будет оказывать им необходимую помощь.
В администрации городского округа рассказали, что получавших еду в этой столовой отправили на дополнительное медицинское обследование.
«Идут проверки поставщиков продуктов для столовой. Усилены меры безопасности — идет дезинфекция пищеблока и столовой», — рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
До выяснения обстоятельств помещение столовой закрыли. СК по Московской области возбудил уголовное дело.
Красногорск
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