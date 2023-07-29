Эксклюзив 29 июля 2023, 17:15 Пострадавшие при отравлении в Красногорске пошли на поправку Красногорская городская больница: пострадавшие при пищевом отравлении пошли на поправку РИА «Новости»

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Пострадавшие при массовом отравлении в Красногорске пошли на поправку, рассказала «360» дежурный врач местной городской больницы Марина Баранова. Она уточнила, что сейчас в инфекционном отделении находятся 30 пациентов.

В Красногорской городской больнице отметили, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики взяли необходимые анализы и продолжают оказывать помощь.

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«Все службы извещены, а пациенты получают терапию в полном объеме. На сегодняшний день все пациенты без ухудшения, у некоторых зафиксирована положительная динамика», — заявила Марина Баранова.

По предварительной информации, пострадавшие угодили в больницу после того, как съели макароны с мясом в столовой ГК «Союзснаб». Представители компании подтвердили данные об отравлении и добавили, что находятся на связи с пациентами и членами их семей. Предприятие оказывает и будет оказывать им необходимую помощь.

В администрации городского округа рассказали, что получавших еду в этой столовой отправили на дополнительное медицинское обследование.

«Идут проверки поставщиков продуктов для столовой. Усилены меры безопасности — идет дезинфекция пищеблока и столовой», — рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

До выяснения обстоятельств помещение столовой закрыли. СК по Московской области возбудил уголовное дело.