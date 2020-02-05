Возвращение детства. Пострадавшие на Донбассе ребята приехали на реабилитацию в Подмосковье

Дети, пострадавшие в Донбассе, прибыли в Московскую область, чтобы пройти реабилитацию. Ребят разместили в центре «Созвездие» в Красногорске.

Источник фото: телеканал «360»

Здоровья этих детей лишила война. Пациент Витя играл на улице, когда попал под обстрел в родном Донецке. Это было пять лет назад. С тех пор толком ни с кем общался. В Подмосковном центре реабилитации все изменилось: теперь у Вити много друзей. И таких историй в «Созвездии» десятки. Дети приезжают сюда с начала года.

Источник фото: телеканал «360»

«Могу ногами уже шевелить. Не было такого. Спасибо!» — поделился пациент Андрей.

Задача сотрудников центра — помочь ребятам. И нужно не просто поставить детей на ноги, а буквально вернуть им детство. Обучение, экскурсии — все это тоже часть реабилитации.

Источник фото: телеканал «360»

«Ведем, курируем — сердце радуется до слез, — поделилась Екатерина Семенова, уполномоченный по правам человека в Подмосковье. — Когда ты видишь успехи ребятишек, ты радуешься за них как за своих. Кто-то получил новый глазик, у кого-то начинают двигаться ножки-ручки, у кого-то совершенно другие глаза — они по-другому блестят. Они получают здесь эмоциональный заряд».

Программа в среднем длится больше двух недель. Но тех ребят, которым требуется больше времени на восстановление, домой не отправляют. Каждый находится здесь столько, сколько нужно. Восстановление здоровья — сложная и долгая процедура, но у ребят все впереди.