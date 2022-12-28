Подмосковье 28 декабря 2022, 16:38 Пострадавшие дольщики ЖК «Малая Истра» получат квартиры в первом квартале 2023 года

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Пострадавшие 362 дольщика ЖК «Малая Истра» получат ключи от своих квартир в первом квартале 2023 года. Застройщик-банкрот ООО «Компания Промсервис» не выполнил свои обязательства. Завершение строительства осуществлялось за счет федерального и регионального бюджетов.

Сейчас уже ведены в эксплуатацию четыре четырехэтажных корпуса № 14, 17, 18 и 21. Началась процедура передачи достроенных домов управляющей компании.

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«На сегодняшний день идет процедура по передаче данных домов управляющей компании, которая их будет обслуживать. В индивидуальном порядке данная управляющая компания, получив весь пакет документов, будет приглашать каждого дольщика на оформление договора на квартиру с выдачей ключей», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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Кроме того, на 95% завершено строительство корпуса № 24. Застройщик планирует получить заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию в феврале будущего года.

Еще три корпуса № 20, 22 и 31 находятся на стадии строительства. Здесь ведутся работы по монтажу железобетонного каркаса. Достраивает объекты региональный Фонд развития территорий.

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