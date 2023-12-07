Подмосковье 07 декабря 2023, 22:01 Пострадавшей при обрушении моста в Подольске женщине подарили машину Администрация г.о. Подольск

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Администрация Подольска подарила машину пострадавшей при обрушении моста женщине. Денежные средства на покупку автомобиля собирали сотрудники подорожных ведомств Подмосковья

Обрушение моста через реку Пахру на участке дороги Кутьино — Дубровицы в Подольске произошло 10 ноября. После происшествия Алле Николенко с первого дня оказывали помощь и максимально быстро реагировали на просьбы.

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Сегодня сотрудники администрации Подольска передали документы и ключи от новой машины ее сыну.

Администрация г.о. Подольск Администрация г.о. Подольск Администрация г.о. Подольск Администрация г.о. Подольск

Напомним, «Шкода» Аллы Николенко пострадала при обрушении моста. Женщина сильно переживала, что останется без транспортного средства. Тогда и было принято решение о покупке нового автомобиля, который ничем не будет уступать прежнему.

Денежные средства собирали все сотрудники дорожных ведомств Подмосковья. После тщательных поисков удалось подобрать яркую красную «Киа Соул», которая на восемь лет новее предыдущей машины.

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