Постоянный запрос на новую информацию в условиях нечестной борьбы

Россия находится не в самом выигрышном положении в информационной войне. Соревнование нечестное, но пока рано говорить, что страна проигрывает. Блокировки зарубежных платформ стали вызовом для российских. Телевидение переживает ренессанс, а традиционные медиа продолжат жить в новых форматах. О перспективах развития в новых реалиях в интервью «360» на ПМЭФ рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Далее — прямая речь.

Информационная война

Мне кажется, говорить о проигрыше или выигрыше информационной войны можно будет после того, как завершится активная фаза того события, о котором мы говорим. Сейчас она продолжается.

Продолжается и информационная война. Конечно, у противников есть существенное преимущество, потому что площадки, на которых происходит противостояние, самые популярные и крупные по аудитории — Facebook*, YouTube и так далее. Они популярны в мировом масштабе, там много аудитории.

Это такое несправедливое соревнование, в котором тем не менее нужно продолжать участвовать. И в спорте, например, так часто тоже происходит, что противостояние не является честным. <...> Это та история, которая мешает однозначно говорить о проигрыше или выигрыше.

Я очень много вступал в различные дискуссии касаемо специальной военной операции. Как с людьми, которые проживают на Украине, так и со своими близкими, с детьми.

Когда мне приходилось встречать людей, которые не поддерживают действия России, в большинстве случаев достаточно эффективно удавалось их переубедить. В том числе тех, кто находится на Украине. Там вообще никаких альтернативных точек зрения нет. Все управляется крайне жестко. Тем не менее когда они вступают в прямой диалог и слышат какие-то аргументы, по их реакции, по их ответам чувствуется — возникают сомнения. Для меня это является доказательством того, что работу нужно ввести, даже если условия для нее не всегда в нашу пользу

Новые цифровые реалии

Задача информационного блока в том и заключается, чтобы постоянно адаптироваться. Потому что реальность постоянно меняется. Изменения — они если не ежедневные, то еженедельные.

Источник фото: телеканал «360»

Одна крупная перемена была связана с тем, что статус принадлежащих компании Meta** соцсетей — Instagram*** и Facebook* — по понятным причинам в России поменялся. Частично поведение пользователей изменилось, частично нет, но, безусловно, нам нужно это учитывать. Официальные госорганы сейчас не публикуют там свою информацию.

Теперь центральной площадкой для нас стал Telegram, который из элитной игрушки людей, которые умеют писать красивые тексты, превратился не только в массовый мессенджер, но и в инструмент распространения информации

Telegram — номер один, затем «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Рубильник Google

Острой и болезненной историей для нас стало то, что Google на своей площадке YouTube удалил все каналы официальных российских СМИ, и в том числе те каналы, которые много лет развивал телеканал «360».

Источник фото: телеканал «360»

Телеканал подал иск к российскому представительству Google. Это правильно и справедливо. Потому что и творческих сил, и денег было вложено достаточно много. Это был популярный инструмент, он у аудитории пользовался популярностью.

Часто видео с канала выходили в тренды, привлекали внимание большой аудитории, люди смотрели трансляции. Теперь все это уничтожено волюнтаристским неоправданным решением. Мы считаем, что это несправедливо, и высвечиваем ту уязвимую ситуацию, в которой оказалось российское информационное пространство

Да, вроде как мы у себя в стране можем делать то, что нам нравится, и говорить то, что нам хочется. Но ключ или рубильник, кому как больше нравится, от иностранных площадок находится не здесь. И этим рубильником коллеги из Google в данном случае решили воспользоваться в таком произвольном режиме, убрав оттуда ту точку зрения, которая им не нравится. Естественно, мы с этим мириться не можем.

Что ждет традиционные медиа

Запрос на оперативно поступающую и богатую в визуальном смысле информацию очень большой. Люди и в мирное, если можно так выразиться, время смотрят новости для того, чтобы убедиться в том, что все хорошо и ситуация не стала хуже. Это своего рода психологическая потребность.

А сейчас запрос на то, чтобы информацию получать регулярно, стал еще больше. Возможно, люди хотят иметь доступ к информации чаще, и к самой свежей, самой новой.

Источник фото: телеканал «360»

У телевидения ренессанс. Но что такое телевидение — это ведь не бытовой черный прибор, который висит на стене, как в известной шутке Владимира Михайловича Кулистикова. Это скорее фабрика по производству преимущественно визуального контента, который идет в различные среды, в том числе в социальные сети и в Telegram.

Мы сейчас будем проводить достаточно интенсивную реформу, направленную на то, чтобы в Подмосковье появилась одна объединенная сильная редакция, в которой будут производить как традиционные бумажные газеты для всей области и для каждого муниципалитета, так и современные, оперативно работающие интернет-сайты с привязанными к ним площадками в соцсетях, на самых популярных ресурсах, где будут публиковать новости муниципального уровня. К этому результату мы хотим прийти в течение четырех-шести месяцев

Наверное, нужно говорить и о других традиционных СМИ, которые находятся в нашем арсенале. Ведь, кроме телевидения, есть еще интернет-ресурсы, радио, есть традиционные газеты. У них у всех тоже разные вызовы с точки зрения того, как они должны адаптироваться под меняющуюся обстановку. Вроде бы газеты — полностью умирающая такая натура, но на самом деле нет. Редакции, которые создают их, — это люди, умеющие писать тексты с привлекательными заголовками. И если это умение использовать в интернет-среде, то там как раз можно получить вторую жизнь.

Коммуникация власти с жителями

Нужны новые медиа — те точки входа в интернет, которые у людей появились в последние годы. У многих точкой входа стал мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской Meta* — прим. ред.), Telegram или что-то другое похожее. Они же стали способом коммуникации власти с людьми, еще одним эффективным каналом распространения информации.

Власть должна учитывать, что есть удобные, выбранные самими людьми каналы информации. Люди их выбирают — значит, та информация, которую власть хочет донести, должна доноситься в том числе и там

Еще есть такой инструмент, как электронная почта. Ее в нашей жизни тоже постепенно становится меньше, но все-таки она есть. И это важное место, куда, например, начинают приходить в электронном виде счета или какие-то рассылки, на которые человек подписывается. Мы внимательно смотрим показатели по таким письмам, особенно обращаем внимание на показатель открытия. То есть если мы написали 100 людям и рассылку открыли 25 человек, то есть каждый четвертый, — это хорошая история.

Работа с жалобами

Есть свое цифровое решение — система «Инцидент», с которой работают как сотрудники нашего Министерства информации социальных коммуникаций, так и муниципальные ЦУРы. Там два простых показателя.

Во-первых, скорость реагирования. Человек сейчас уже привык к тому, чтобы на свое обращение ответ получить быстро.

Источник фото: телеканал «360»

А вторая история — это конструктив и содержательность того решения, которое предлагается. Ведь очень часто бывает так, что любая система стремится сделать работу для себя легкой. Например, ответить, но формально. Или ответить отпиской, не решив реально проблему, а поставив галочку.

Мы в Подмосковье создаем специальный информационный центр, где будут сидеть наши специалисты-информационщики вместе со специалистами-отраслевиками в различных сферах — ЖКХ, здравоохранения, транспорта и так далее

И они, вместе работая над каждой проблемой с двух сторон, вдвоем будут смотреть, как именно нужно ее решать и на каком уровне должно быть решение. Является ли эта ситуация достаточно серьезной, чтобы вовлекать в ее решение отраслевого министра, или хватит зама. Или, возможно, заместителя главы муниципалитета, где произошло то, на что жалуется человек.

Мы надеемся, что удастся существенно поднять качество ответов, снизить к минимуму те из них, которые жители считают несодержательными, формальными.

Будущее Рунета

В России надежда в первую очередь на крупные компании, которые у себя под крышей сконцентрировали лучшие мозги, лучшие умы. Просто [есть] вероятность того, что там что-то новое, большое и эффективное возникнет. То есть это «Яндекс» и Mail.ru, но может быть и не так. Бывает ведь по-другому: маленький стартап предлагает идею, которую потом подхватывают большие компании, вкладывают в нее деньги и другие ресурсы, и эта идея взлетает.

Источник фото: телеканал «360»

Мы сейчас развиваемся по новым правилам. Посмотрите на китайский рынок: там все ресурсы американские, о которых мы сейчас говорим, Fасеbооk* и так далее, имеют свои китайские аналоги. Возможно, тот же самый путь ждет российский сегмент интернета, но с поправкой, естественно, на численность населения, хотя населения не только российского, потому что русскоязычный мир намного больше, чем Россия.

* Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

** Meta — экстремистская организация, запрещенная в РФ.

*** Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.