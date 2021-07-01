«Постоянно в динамике». Воробьев назвал сотрудничество Подмосковья и Белоруссии важным

В последнее время Белоруссия является стратегическим ключевым партнером, поэтому форум регионов двух стран очень важен как для России в целом, так и для Подмосковья в частности. Московская область всегда старалась сделать сотрудничество легким и удобным — сейчас там успешно работают 120 белорусских компаний.

Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в режиме видеоконференции. Он отметил, что регион готовился принять это мероприятие в очном формате, однако из-за коронавируса от прежних планов пришлось отказаться.

«Тем не менее оно очень важно для нас, потому что Белоруссия в последнее время является для нас стратегическим ключевым партнером», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он отметил, что по внешнеторговому обороту Белоруссия занимает второе место. На первой строчке расположился Китай, а на третьей — Германия.

«Очень важно, что за последние пять лет мы не остановились на одной цифре, а постоянно имели динамику. Активное сотрудничество позволяет нам заключать дополнительные экспортные контракты и видеть приход новых инвесторов. В 2020 году 23 российские компании заключили экспортные контракты. В 2021-м — уже 28», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что взаимное сотрудничество дает результат. Сейчас на территории Московской области успешно работает 120 белорусских компаний, а также открыты их представительства.

«Все эти последние годы нас знакомили с возможностями регионов, с инвесторами. Мы всегда старались делать это сотрудничество легким и удобным. Понимаем, что сейчас Белоруссия оказалась в сложной ситуации, мы в свою очередь всегда рады видеть инвесторов и готовы обеспечить реализацию инвестпроектов», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он также напомнил, что сейчас в Дубне идет строительство коллайдеров, которое завершается в конце 2022 — начале 2023 года. В этой работе участвуют 90 ведущих мировых институтов и 26 стран, в том числе Белоруссия.

«Важно, что наше сотрудничество технологично. Вчера на прямой линии вы говорили о важности генетики, в частности в животноводстве. В Подольске у нас есть белорусские ученые, которые совершенствуют, разрабатывают селекцию мясомолочных и молочных пород коров. В Дубне у нас действует инновационное высокотехнологичное предприятие, которое также планирует расширяться и активно участвует и в оборонной, и в космической промышленности», — обратился губернатор к президенту России Владимиру Путину.

Андрей Воробьев также напомнил, что в 2020 году Путин посетил ЦУР в Подмосковье. Губернатор отметил, что на сегодняшнем форуме тоже уделялось большое внимание цифровизации, роли человека в государственной и муниципальной деятельности. Подмосковье вместе с коллегами из Узбекистана, Японии и Белоруссии ищет разные новые способы внедрения этих полезных решений — они обеспечивают качество государственных и муниципальных услуг, а также качество власти.

«Поэтому, если вы позволите, мы хотели бы пригласить белорусов и дальше искать новые способы — может быть, осенью, если ситуация нормализуется, провести какую-нибудь конференцию или форум, который позволит нам обменяться наработками. В Белоруссии очень сильные и успешные программисты. И это позволило бы нам открыть новый этап в сотрудничестве», — подчеркнул Андрей Воробьев.