Постепенный запуск отопления в жилых домах начался в Подмосковье | 360°

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Постепенный запуск отопления в жилых домах начался в Подмосковье

Министр энергетики Самарин: запуск отопления в жилых домах начался в Московской области

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В Московской области начался запуск тепла в жилые дома. Процесс происходит постепенно в связи с разбросом температур в разных городских округах, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин на заседании правительства с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«У нас сегодня начался отопительный сезон — и 329 объектов к 8:29 уже было подключено. Всего у нас 8,5 тысячи социальных объектов. При этом 5852 подключено к централизованным системам отопления», — пояснил Самарин.

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По его словам, до 18 сентября, то есть до конца этой недели, пуск тепла обеспечат уже в 70% объектов социальной сферы, а все 100% будут обеспечены теплом до 25 сентября.

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«Также с сегодняшнего дня мы начинаем постепенный пуск тепла в многоквартирные дома. Почему постепенный? Потому что у нас большой разброс температуры от Талдома до Озер», — добавил министр.

Самарин уточнил, что подготовка к зимнему периоду в Подмосковье разбита на пять этапов. Последний из них завершится 15 сентября.

«При этом мы уже второй год запускаем [отопление] раньше 15 сентября. Да, у нас есть где-то 98% готовность. Это не касается котельных, то есть где-то, может быть, нужно закончить изоляцию. Но это не мешает запускать тепло», — отметил он.

По словам Самарина, по результатам проверок готовности к зиме по семи параметрам в области есть округа-лидеры, которые вышли на 100%-ю готовность.

«[Среди лидеров] Шатура, Звездный Городок и Ленинский округ. Готовность в Бронницах — 99,9%, в Луховицах — 99,7%», — уточнил министр.

Андрей Воробьев

Отопление

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