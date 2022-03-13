Постепенное таяние снега принесет в Подмосковье отличный урожай

Постепенное таяние снега, которого было много в Подмосковье этой зимой, может положительно сказаться на урожае, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 1». По его словам, сейчас особенно важно производить продукты на территории России, в частности Подмосковья. И «хотя доля экономики региона небольшая, это все занятость и вовлечение людей».​

«Мы сейчас со специалистами разговаривали и спасателями, снег тает равномерно. Мы очень надеемся, что это хорошо скажется на урожае, на результатах наших аграриев, это тоже очень важно», — рассказал Воробьев.

Водохранилища Подмосковья заполнены на 50%. Специалисты постоянно следят за уровнем воды, готовятся к возможным паводкам и подтоплениям. В городских округах расчищают кюветы и вывозят снег подальше от возможных мест подтоплений.

Региональный главк МЧС вместе с правительством разработали план по подготовке к паводковым мероприятиям. Его уже утвердили распоряжением правительства Подмосковья. Для оперативного реагирования на базе регионального МЧС развернут оперштаб.

По прогнозу главы ГУ МЧС Московской области Сергея Полетыкина, весенний паводок «будет ближе к норме, но чуть повыше, чем в предыдущие годы, — его можно сравнивать с 1989, 2011 или 2013 годами». Прогноз составляют по четырем критериям: снегозапасу, содержанию воды в снеге, промерзанию грунта и запасу свободной емкости водохранилищ. Как сообщил Сергей Полетыкин, по сравнению с другими годами первые два критерия выше нормы, промерзание грунта минимально. Что касается запаса свободной емкости водохранилищ, то речь идет примерно о 53%.