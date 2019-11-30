  • Поставщика запчастей для городской техники нашли в Химках

    30 ноября 2019, 09:28

    Алена Сырбу

    Глава городского округа Химки посетил завод абразивного инструмента «Корунд». Дмитрий Волошин обсудил с руководством предприятия вопросы сотрудничества. Скоро предприятие будет поставлять комплектующие для городской техники.
    Поставщика запчастей для городской техники нашли в Химках

    Дмитрий Поляков — оператор станка. Сейчас он занят созданием шлифовальных кругов. Ни один мастер не может обойтись без такого приспособления. С помощью этих кругов выравнивают стены, дерево, стекла и многое другое. Но это далеко не все, что производит завод.

    Источник фото: телеканал «360»

    Здесь производят детали для автомобилестроения, деревообработки, производства текстиля и стекла. Продукция предприятия продается по всей России.

    «Наш завод занимается изготовлением абразивного инструмента на гибкой основе. Существуем мы с 2008 года», — рассказал директор завода абразивного инструмента «Корунд» Ильмир Бадретдинов.

    За 11 лет работы предприятие достигло немалых успехов. И готово расширять горизонты каждый день. А местные власти будут поддерживать компанию. Общий язык уже найден.