Подмосковье 17 марта 2023, 21:06 Поставщик газа сменится в ряде населенных пунктов Подмосковья с 1 апреля

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С 1 апреля в ряде населенных пунктов Подмосковья сменится поставщик газа. Вместо «Газпром межрегионгаз Москва» там будет работать АО «Мособлгаз». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Согласно решению правительства Москвы и Московской области, с 1 апреля компания «Мособлгаз» приступит к поставкам газа в 15 населенных пунктов.

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Среди них деревни Афанасово, Грибки, Новогрязново, Сорокино, Чиверево, поселки Поведники, Туристический пансионат, Нагорное городского округа Мытищи. А также красногорские село Ангелово и деревня Путилково, рабочий поселок Боброво в Видном, территории Одинцовского округа и улицы Первомайская, Железнодорожная, Суворово в Химках.

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Чтобы передавать показания и оплачивать подачу газа, нужно зарегистрироваться в личном кабинете клиента Мособлгаза.

В Министерстве энергетики региона уточнили, что появление нового поставщика не повлияет на объем подачи газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в микрорайоне Дулево в Орехово-Зуеве 30 марта запустят новую котельную. Она обеспечит теплом около двух тысяч человек.

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