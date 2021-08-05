Поставляющее оборудование для ковид-госпиталей предприятие из Видного отметит 25-летие

В начале 2020 года предприятие «Албес» из Видного начало поставлять специальные металлоконструкции для ковид-госпиталей и больниц, в том числе для операционных и других стерильных помещений. В списке более 100 медицинских учреждений по всей стране. Лучшие сотрудники компании в честь предстоящего 25-летия и в преддверии Дня строителя получили благодарственные письма и подарки от главы округа.

Источник фото: телеканал «360»

«Отдельное спасибо хочу сказать вам за те два непростых года и вашей работе на благо больниц», — сказал глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.

Источник фото: телеканал «360»

Поздравить сотрудников приехал и депутат Московской областной думы Владимир Жук.

Всего на предприятии «Албес» трудятся более 1000 человек. Компания также производит металлоконструкции для строительных объектов по всей стране.

Источник фото: телеканал «360»

Не так давно «Албес» включили в список системообразующих предприятий Московской области. Производимая продукция реализуется как внутри рынка, так и за рубежом.

Источник фото: телеканал «360»

«Можно сказать, что все объекты сочинской Олимпиады построены при помощи продукции компании „Албес“, затем проекты, связанные с ЧМ по футболу, и все стадионы построены при помощи нашего предприятия», — отметил заместитель генерального директора РПО «Албес» Сергей Забегаев.