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    05 августа 2021, 17:37

    Поставляющее оборудование для ковид-госпиталей предприятие из Видного отметит 25-летие

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В начале 2020 года предприятие «Албес» из Видного начало поставлять специальные металлоконструкции для ковид-госпиталей и больниц, в том числе для операционных и других стерильных помещений. В списке более 100 медицинских учреждений по всей стране. Лучшие сотрудники компании в честь предстоящего 25-летия и в преддверии Дня строителя получили благодарственные письма и подарки от главы округа.

    Поставляющее оборудование для ковид-госпиталей предприятие из Видного отметит 25-летие | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Отдельное спасибо хочу сказать вам за те два непростых года и вашей работе на благо больниц», — сказал глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.

    Поставляющее оборудование для ковид-госпиталей предприятие из Видного отметит 25-летие | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Поздравить сотрудников приехал и депутат Московской областной думы Владимир Жук.

    Всего на предприятии «Албес» трудятся более 1000 человек. Компания также производит металлоконструкции для строительных объектов по всей стране.

    Поставляющее оборудование для ковид-госпиталей предприятие из Видного отметит 25-летие | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Не так давно «Албес» включили в список системообразующих предприятий Московской области. Производимая продукция реализуется как внутри рынка, так и за рубежом.

    Поставляющее оборудование для ковид-госпиталей предприятие из Видного отметит 25-летие | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    «Можно сказать, что все объекты сочинской Олимпиады построены при помощи продукции компании „Албес“, затем проекты, связанные с ЧМ по футболу, и все стадионы построены при помощи нашего предприятия», — отметил заместитель генерального директора РПО «Албес» Сергей Забегаев.