Очередь на получение социального жилья стала электронной в Подмосковье | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 09:54 Очередь на получение социального жилья стала электронной в Подмосковье

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Подать заявку на постановку на учет для получения социального жилья упростили в Подмосковье. Теперь услуга полностью доступна онлайн на региональном портале. Об этом сообщили в Минжилполитики области.

«Благодаря переводу услуги в онлайн количество необходимых для предоставления документов сократится в два раза, 100% учетных дел должны быть переведены в электронный вид», — заявила глава ведомства Инна Федотова.

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Получить социальное жилье могут малоимущие жители Подмосковья, которые находятся в регионе не менее пяти лет. Для этого нужно не иметь постоянного жилья, либо находиться в помещении, которое не соответствует нормам площади или состояния.

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Раньше встать в очередь можно было через офисы МФЦ. Теперь услуга доступна онлайн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.