Подмосковье 26 июля 2023, 16:24 Поставки продукции птицекомплекса в Индонезию не исключили в Подмосковье Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Крестьянско-фермерское хозяйство ИП «Р. Ю. Малкин» из Московской области поучаствовало в выставке Indo Livestock Expo & Forum. На мероприятии предприниматели обсудили возможность поставок подмосковной продукции в Индонезию, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Стенд птицекомплекса уже посетили несколько сотен человек. Потенциально из городского округа Шаховская поставлять за границу могут порядка 300 тысяч голов птицы ежегодно. Этот объем вырастет до 500 тысяч голов после завершения реконструкции комплекса», — пояснил зампред.

Реклама

Представители предприятия встретятся с торговым представительством России в Индонезии для обсуждения вопроса. Помимо РФ на развивающийся рынок страны заходят компании из Китая.

Подмосковные предприниматели рассматривают два вида поставок: стада цыплят яичных пород или финальный гибрид цыплят и инкубационного яйца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».