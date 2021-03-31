Поставить барьер. Воробьев перечислил способы борьбы против третьей волны коронавируса

Благодаря удобству вакцинации и разъяснительной работе все больше жителей Подмосковья ставят прививку от коронавируса. Все это позволит избежать третьей волны пандемии, от которой страдают сейчас страны Европы. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» в эфире «360».

Воробьев отметил, что благодаря работе российских ученых и фармкомпаний в России сейчас есть три вакцины от коронавируса. Причем они массово производятся.

«Мы очень активно занимаемся тем, чтобы все, кто хочет, могли обязательно сделать прививку. Это наша задача, потому что так мы сбережем огромное количество жизней. И все в территориях этим занимаются очень подробно», — сказал Воробьев.

В Подмосковье, отметил глава региона, созданы условия для того, чтобы прививка не создавала множества проблем. Врачи стараются объяснять угрозу, рассказывают о противопоказаниях.

Воробьев напомнил, что сейчас около 80% больных ковидом — люди старше 55 лет. Причем они тяжело переносят заболевание и долго справляются с последствиями. Чтобы избежать подобного, губернатор призвал сделать прививку.

«У нас полмиллиона человек уже привиты. Целевой показатель — 3-3,5 миллиона. Мы очень благодарны, что правительство своевременно распределяет, доставляет вакцину, мы не испытываем здесь дефицита и проблем», — заметил Воробьев.

Глава региона добавил, что популярность вакцины связана с разъяснительной работой. Чем больше ответов получают жители, тем больше желающих поставить прививку. Сейчас, например, в Московской области ежедневно вакцинируются по 15 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

Это очень важная работа для того, чтоб не натолкнуться на уже третью волну, которую мы тоже видим Андрей Воробьев.

Губернатор привел в пример страны Европы, которые весной вновь ввели локдауны. Он призвал серьезно относиться к ситуации с коронавирусом и рассказал, что и сам потерял очень близких ему людей из-за ковида.

По словам Воробьева, главная задача — обеспечить прививкой старшее поколение, которое тяжелее переносит болезнь. Но и молодежи стоит прививаться, чтобы невольно не заразить других.

Он привел в пример собеседницу — тиктокера Арину Ростовскую, которая спросила, почему важно делать прививку.

«Арина молодая, мы можем быть не столь настойчивы по отношению к ней. Но если она привьется, она будет меньшей угрозой для окружающих. То есть этот инфекционный барьер очень важен. Поэтому, конечно, первая задача — старшее поколение. Так во всем мире делают, и мы тоже. Ну и молодых с удовольствием колем», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье началась зимой. Прививку можно поставить бесплатно. Записаться на нее можно через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122. Для прививки понадобится паспорт, медицинский полис и СНИЛС. На интерактивной карте можно посмотреть адреса пунктов вакцинации.