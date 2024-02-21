21 февраля 2024, 16:38
Постановку граждан на воинский учет проверили в Солнечногорске
Военные следователи провели рейды по постановке граждан на воинский учет в поселках Майдарово и Есипово под Солнечногорском. Они проверили более 30 мигрантов, получивших российское гражданство, из них 11 человек доставили в отдел полиции для дополнительной проверки.
В рейдах участвуют офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Солнечногорскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и администрации округа, а также представители военного комиссариата.
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Помимо этого, военные следователи проводят разъяснительные беседы. Благодаря этой работе с начала 2024 года свыше 40 иностранных граждан, проживающих на законных основаниях на территории страны, заключили контракты с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы.
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Мигранты
Солнечногорск
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