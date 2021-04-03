Постановки театров мира покажут в кинотеатре Подольска

Спектакли в исполнении актеров с мировым именем смогут посмотреть жители Подольска в кинотеатре «Сильвер Синема», начиная с 6 апреля. Необычные сеансы покажут в рамках федерального проекта TheatreHD. Об этом говорится на афише проекта.

Показы начнутся со спектакля «Франкенштейн» режиссера Дэнни Бойла. Для исполнения главных ролей он пригласил Джонни Ли Миллера и Бенедикта Камбербэтча. В ходе постановки актеры будут постоянно меняться ролями. Это самый популярный спектакль проекта TheatreHD.

Посмотреть необычное прочтение романа Мэри Шелли жители и гости Подольска смогут 6 и 27 апреля. Спектакль идет на английском языке с русскими субтитрами.

Во вторник, 13 апреля, проект TheatreHD в цикле «Арт лекторий в кино» покажет фильм режиссера Фила Грабски о шедеврах мирового искусства, которые изображали воскресение Христа. Речь в фильме пойдет о том, как менялся взгляд на эту евангельскую историю от работ мастеров эпохи Возрождения до современных художников.

Посмотреть постановку легендарного британского театра «Глобус» можно в кинотеатре Подольска 20 апреля. В комедии «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира сыграли Марк Райлэнс и Стивен Фрай. Спектакль идет на английском языке с русскими субтитрами.

Федеральный проект TheatreHD показывает спектакли театров мира в кинотеатрах страны. Так россияне получают прямой доступ к мировым современным постановкам. Каждый спектакль показывают только один раз в указанную дату.