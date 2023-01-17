Подмосковье 17 января 2023, 18:13 Посол Белоруссии рассказал о предложении создать мультипромышленный хаб с Подмосковьем Посол Крутой: в Белоруссии рассмотрят предложение о мультипромышленном хабе с Подмосковьем Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Московская область и Белоруссия развивают сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в сфере промышленности. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с предложением рассмотреть создание мультипромышленного хаба, в республике изучат возможности реализации этой инициативы, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

«У Московской области есть своя очень большая программа импортозамещения. Каждый год реализуется где-то по 13–15 крупных импортозамещающих проектов. У нас уже есть очень хорошие примеры кооперации», — рассказал дипломат по итогам встречи с губернатором Подмосковья.

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В качестве примера он привел Минский моторный завод, который тесно взаимодействует по дизельным двигателям и покупке топливных насосов с Ногинским заводом топливной аппаратуры. Еще один пример — создание предприятие по производству лифтов. Там тоже хороший уровень локализации — примерно 40%, уточнил посол.

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По словам Крутого, ближайшие планы работы в этом направлении касаются холдинга автокомпонентов. Помимо этого, Воробьев пригласил крупное белорусское предприятие подумать над созданием мультипромышленного хаба, отметил посол.

«Мы могли бы не только заниматься торговлей и сервисом на территории всей Московской области и, возможно, смежных регионов, но и возродить некие кооперационные компетенции. К примеру, на шасси МАЗ производить коммунальную технику, медицинскую, пожарную для любого дивизиона МАЗ, которое он посчитает нужным», — рассказал посол.

Он отметил, что это новое предложение. В Белоруссии изучат потенциальные площадки, инфраструктуру. И, возможно, уже в ближайшее время стороны выйдут на определенные договоренности и соглашения.

Крутой добавил, что пригласил губернатора посетить Минск с официальным визитом.

«Мы подберем соответствующую программу. Он это предложение принял. И я думаю, что визит состоится в ближайшее время», — заключил дипломат.