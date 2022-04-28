Пособия по безработице и помощь в трудоустройстве: как в Подмосковье поддерживают оставшихся без работы жителей

Жители Московской области, потерявшие работу, могут рассчитывать на разные меры соцподдержки. Их оказывают в соответствии с поручениями губернатора региона по итогам оперативного совещания с зампредами правительства, которое состоялось 12 апреля 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве соцразвития Московской области.

Жители, обратившиеся в органы службы занятости и признанные безработными, могут рассчитывать на следующие виды помощи — выплата пособия по безработице и материальной помощи, профессиональное обучение и дополнительное профобразование, социальная адаптация на рынке труда и помощь в трудоустройстве, участие в оплачиваемых общественных работах и временных работах с выплатой матподдержки. Также безработные могут рассчитывать на досрочное оформление пенсии, при этом необходимо соблюсти условия, предусмотренные законом РФ от 19.04.1991«О занятости населения в Российской Федерации».

В первые три месяца периода безработицы пособие составит 12792 рубля, в следующие три месяца — 5 тысяч рублей.

Также можно получить единовременную финансовую помощь на организацию бизнеса в размере 153504 рубля.

Ранее стало известно, что власти Подмосковья включили в меры поддержки бизнеса льготы в банках и компенсации.