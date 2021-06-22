Пособие для беременных начнут выплачивать в Подмосковье с 1 июля. Кому оно полагается?

Мера поддержки беременных заработает в Подмосковье с 1 июля. Зампред областного правительства Ирина Каклюгина объяснила, кто может рассчитывать на выплату.

«Если женщина встала на учет в женской консультации до 12 недель своей беременности и если эта семья малообеспеченная (если на каждого члена до вычета налога доход составляет менее 13,5 тысячи рублей), то ежемесячно женщина будет получать до родов 6700 рублей», — сказала Ирина Каклюгина.

Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию предложил сделать выплаты для беременных россиянок в трудной материальной ситуации. Средняя сумма выплат по стране составит 6350 рублей.

Также с 1 июля малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно будут выплачивать каждый месяц пособие в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

С 1 сентября родители детей до семи лет смогут рассчитывать на 100% оплату больничного по уходу за ребенком.

Кроме того, заявления на единовременную выплату на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля.