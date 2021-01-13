13 января 2021, 15:24
Свыше 235 тысяч жителей Подмосковья обратились за пособием по безработице онлайн в 2020 году
Онлайн-подачей заявлений на пособие по безработице воспользовались более 235 тысяч жителей Подмосковья в прошлом году. Сделать это помог портал trudvsem.ru. В 2021 году дистанционные обращения продлили до конца марта.
Это подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская. По ее словам, в областные центры занятости населения обратились 290 тысяч человек за год.
Дистанционно заявления подали 235,5 тысячи жителей, из которых безработными признано 175 тысяч
Ирина Фаевская.
Сегодня на учете в центрах занятости стоят 133 тысячи жителей без работы. Ирина Фаевская отметила, что в Московской области предусмотрены комплексные меры помощи с трудоустройством.
Резюме и заявление на пособие можно подать онлайн на портале «Работа в России». Остальные сведения соберет центр занятости. Но при необходимости специалисты могут запросить у жителей дополнительную информацию.