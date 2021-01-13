Свыше 235 тысяч жителей Подмосковья обратились за пособием по безработице онлайн в 2020 году

Это подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская. По ее словам, в областные центры занятости населения обратились 290 тысяч человек за год.

Дистанционно заявления подали 235,5 тысячи жителей, из которых безработными признано 175 тысяч Ирина Фаевская.

Сегодня на учете в центрах занятости стоят 133 тысячи жителей без работы. Ирина Фаевская отметила, что в Московской области предусмотрены комплексные меры помощи с трудоустройством.

Резюме и заявление на пособие можно подать онлайн на портале «Работа в России». Остальные сведения соберет центр занятости. Но при необходимости специалисты могут запросить у жителей дополнительную информацию.