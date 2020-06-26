Посмотреть кино под открытым небом в последние выходные июня можно будет в семи округах Подмосковья

В последние выходные июня в Московской области продолжит работать «Кинопаркинг». Посмотреть фильмы под открытым небом можно будет в семи округах. Об этом рассказала пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

«Кинопаркинг» продолжит работать на парковке торгового центра «Глобус» в Балашихе, на парковке ТРЦ «Акварель» в Пушкино, на парковке торгового центра «Торговый квартал» в Домодедове, на парковке музея «Новый Иерусалим» в Истре, в Солнечногорском парке культуры и отдыха, на парковке Дворца спорта «Восток» в Орехово-Зуеве, в парке культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове.

Министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала, что за две недели работы автокинотеатров в 11 округах региона на сеансы приехало порядка трех тысяч автомобилей.

«Особенно ценно, что автозрители приехали в понедельник, 22 июня, на показы художественного фильма „Судьба человека“. В Балашихе, Дмитрове, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Истре, Дубне и Рузе это великое кино Сергея Бондарчука одновременно посмотрели зрители на более чем 400 автомобилях. И наш проект с каждым днем привлекает все новые площадки», — отметила Харламова.

Она добавила, что в Чехове, Яхроме и Егорьевске тоже появятся автокинотеатры.

Все киносеансы бесплатные для зрителей и начинаются в одно время: 21:45. В афише «Кинопаркинга» как премьеры российского кинопроката, так и полюбившиеся ленты прошлых лет, в том числе зарубежные, которые были отобраны по запросам зрителей Московской области.