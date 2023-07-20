Подмосковье 20 июля 2023, 12:57 Последствия свыше 130 аварий на газопроводе ликвидировали в Подмосковье с начала года Мособлгаз

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Последствия более 130 аварий, связанных с газоснабжением, ликвидировали в Подмосковье с начала года. Их самой частой причиной стало проведение незаконных земляных работ.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, до начала земляных работ необходимо получить письменное разрешение и вызвать специалиста для контроля соблюдения мер безопасности не менее чем за три дня. При этом важно быть особо осторожными вблизи газопровода. Работы нужно производить вручную и не применять ударные и землеройные механизмы.

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Если при проведении земляных работ почувствовался запах газа, важно срочно вызвать аварийную службу по телефону 112, а также не пускать к месту аварии посторонних лиц и не пользоваться огнем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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