Последствия снегопада начали устранять в Климовске. Жителей призвали помочь фотографиями

В подольском микрорайоне Климовск коммунальные службы с утра приступили к уборке последствий обильного снегопада. Об этом сообщили в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Снегопад начался ранним утром и продолжается до сих пор.

«В микрорайоне Климовск коммунальные службы с раннего утра приступили к работам по зачистке закрепленных территорий от выпавшего снега», — говорится в сообщении.

К жителям Климовска обратились с просьбой оповещать обо всех недостатках в содержании территории. Свои фото и комментарии они могут выкладывать в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».