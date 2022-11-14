Подмосковье 14 ноября 2022, 17:36 Инспекторы проследили за устранением поваленных сильным ветром деревьев в Подмосковье

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На минувших выходных на территории всей Московской области наблюдалось резкое усиление ветра. Из-за этого оказались поваленными на землю несколько десятков деревьев. К этому моменту экстренные службы зафиксировали уже все такие случаи, над ними уже начали работать ответственные коммунальные предприятия. ГУСТ взял под собственный контроль то, как будут оперативно вывозиться и удаляться все ветки и другие порубочные остатки.

Отдельно отмечается, что во время непогоды никто из жителей не пострадал. Деревья упали сразу в 26 городских округах, отмечается падение сразу 59 деревьев.

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«52 из них удалено и порубочные остатки вывезли, но еще на 6 локациях проводятся работы по 7 случаям: Истра — 1 дерево, Электросталь — 1, Раменское — 3, Сергиев-Посад — 1 и Лыткарино — 1», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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В ГУСТ добавили, что устранение оставшихся последствий непогоды будет под пристальным контролем ГУСТ и экстренных служб Московской области, все участки, на которых раньше были поваленные деревья, будут приводиться в нормативное состояние уже к концу этого дня.