Подмосковье 31 марта 2023, 23:02 Последствия прорыва дамбы устранили в Одинцовском округе

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В Одинцовском округе из-за паводков прорвало временную дамбу неподалеку от ЖК «Ракитня». За несколько часов службам удалось устранить последствия потопа, сообщили в администрации городского округа.

Дамбу пришлось возвести из-за инженерных нарушений при строительстве жилого комплекса.

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«Проблема нам была известна — ЖК изначально был построен с инженерными ошибками, а застройщик не сделал полноценный коллектор для отведения воды из леса. Есть серьезные вопросы к ответственным лицам, которые принимали решения в те годы, когда этот жилой комплекс строился и вводился в эксплуатацию», — отметил глава Одинцовского г. о. Андрей Иванов.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением дамбы.

Ранее сообщалось, что Королев приступит к реновации среди первых округов Подмосковья. Об этом рассказал глава городского округа Игорь Трифонов на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

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