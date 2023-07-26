Подмосковье 26 июля 2023, 19:36 Последствия непогоды устранили на станциях МЖД МЖД

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Из-за сильного дождя произошли подтопления пешеходных тоннелей на некоторых станциях в Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на МЖД.

«На станциях Лесной Городок и Нара Киевского направления при помощи насосов откачали воду из пешеходных тоннелей, обеспечив возможность для прохода пассажиров», — уточнили в ведомстве.

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На станции Калитники Курского направления подтопление устраняют. Работники компании стараются устранить последствия непогоды до часа пик.

На движение поездов ситуация не повлияла.

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