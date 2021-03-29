Последствия блокировки Суэцкого канала для производителей кофе оценили в Подмосковье

Блокировка Суэцкого канала не вызовет дефицита кофе в Подмосковье, сообщили в Минсельхозпроде региона. По словам главы ведомства Сергея Воскресенского, на фоне ситуации областные производители не испытают проблем с сырьем.

Севший на мель контейнеровоз перекрыл канал 23 марта, а 29-го его сняли с мели. Затем началось восстановление движения.

Из-за перекрытия пути в очереди скопилось более 400 судов. Ее смогут разгрузить, но сделать это удастся лишь постепенно.

Сразу после сложившейся в канале ситуации ритейлер K-Group предупредил о том, что может возникнуть временный дефицит кофе, ананасов и тунца.

Крупные подмосковные производители кофе не испытывают серьезных проблем с сырьем на фоне ситуации с судном в Суэцком канале Сергей Воскресенский.

По его словам, сегодня в регионе насчитывается более десяти предприятий, изготавливающих кофе. Они сформировали уже значительные запасы сырья.

А сделать это удалось благодаря состоявшимся ранее крупным сделкам с зарубежными поставщиками.

«Сырье хранится в российских портах. Уже после таможенного досмотра и уплаты пошлины его отправляют на подмосковные предприятия с целью последующей переработки», — объяснил Воскресенский.

Министр отметил, что причин для дефицита кофе в Московской области нет. По его словам, запасов хватит до июня.