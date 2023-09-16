Подмосковье 16 сентября 2023, 07:30 Последняя в этом году акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в Подмосковье 16 и 17 сентября Pxhere

Читать 360tv в

В Подмосковье 16 и 17 сентября пройдет последняя в этом году акция «Проверь здоровье в парке». Выездные бригады медиков будут работать в 11 городских округах региона — в Коломне, Пушкино, Мытищах, Ленинском, Раменском, Клину, Воскресенске, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Луховицах и Подольске.

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила, что акция по проверке здоровья проходит в парках региона с начала лета. За это время к ней присоединились почти восемь тысяч жителей.

Реклама

«В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе», — добавила она.

Пресс-служба Минздрава МО

На осмотре пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать анализы. При необходимости врачи могут выписать направления в поликлинику для прохождения обследования.

Для проверки здоровья в парке при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты можно увидеть в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».