Последняя семья дольщиков заселилась в ЖК «Ногинск» и приняла первого гостя

В ЖК «Ногинск» заселилась последняя семья дольщиков. Проблемы обманутых дольщиков всегда находятся на контроле властей Подмосковья. И на вопросе с ЖК «Ногинск» теперь можно поставить точку. Все дольщики получили жилье, которое боялись потерять.

Семья Чмелевых спустя несколько лет наконец-то получила долгожданные ключи от квартиры площадью 72 квадратных метра. Федор и Юлия заселились с двумя детьми — сыном и дочкой. Одним из первых гостей в новой квартире Чмелевых стал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поздравил их с новосельем и пожелал семье светлого будущего.

«Хочу поздравить с новосельем и пожелать вашей семье мира, здоровья и чтобы дети радовали. Спасибо за неравнодушие, за позицию по ЖК „Ногинск“. Благодаря активным жителям перемены происходят в Подмосковье быстрее. Ожидание квартиры с 2014 года, потом вопросы с документами, ремонт — все это неприятные хлопоты, но теперь они позади. Я надеюсь, вам будет здесь комфортно. Тем более что рядом с домом все есть — и школа, и поликлиника, и городской парк», — сказал губернатор.

Многоэтажку на улице 3-го Интернационала должны были сдать еще в 2014 году, но застройщик обанкротился и не выполнил свои обязательства. Администрация Богородского округа в 2019 году признала объект проблемным.

Мама дольщицы Алевтина Николаевна в сентябре 2020 года встретилась с Андреем Воробьевым на открытии Ледового дворца в Ногинске и попросила посодействовать с тем, чтобы дом быстрее ввели в эксплуатацию. Все 165 владельцев квартир в ЖК получили ключи уже в ноябре. У семьи Чмелевых переезд, правда, затянулся на пару лет.

«Мы въехали две недели назад, хотя ключи получили в ноябре 2020 года. Делали ремонт. И вот, наконец, настал тот момент, когда мы с мужем и детками в своей долгожданной квартире», — объяснила губернатору Юлия Чмелева.

Источник фото: телеканал «360»

При участии правительства Московской области для завершения строительства привлекли инвесторов. Все работы провели под контролем администрации. Дом сдали в 2020 году, тогда же дольщикам ЖК «Ногинск» начали вручать первые ключи.