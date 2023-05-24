Подмосковье 24 мая 2023, 17:07 Последний звонок в Солнечногорске прозвенит более чем для 1800 школьников

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Более 1800 школьников из Солнечногорска отпразднуют последний звонок. Среди них 517 учащихся 11-х классов и 1342 девятиклассника. Торжественные мероприятия пройдут во всех 18 школах округа.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, муниципальные депутаты Олеся Тыщенко и Артем Жаров поздравили с последним звонком учеников нового корпуса школы № 4 в микрорайоне Рекинцо-2.

«Впереди у ребят выпускные экзамены, выбор профессии, новые возможности. Пусть рядом всегда будут те, кто искренне верит и поддерживает, — родители, мудрые наставники и надежные друзья», — поздравил ребят Константин Михальков.

Вскоре выпускников 11-го класса ждут экзамены. Первый ЕГЭ по географии, литературе и химии они напишут 26 мая.

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