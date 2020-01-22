Последний корпус ЖК «Новокосино-2» достроит новая компания

Арбитражный суд Московской области принял решение о введении конкурсного производства в отношении застройщика дома № 16 ЖК «Новокосино-2» «ЭкспертСтрой». Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

Права дольщиков 16-го корпуса ЖК «Новокосино-2» восстановят с помощью механизмов Фонда защиты прав дольщиков.

«В отношении застройщика „ЭскпертСтрой“ началась процедура банкротства. Это позволит Фонду защиты прав дольщиков взять на себя обязательства по восстановлению прав более одной тысячи граждан», − заявила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Конкурсный управляющий начнет формировать реестр требований участников долевого строительства. Одновременно с этим Фондом будет инициировано проведение всех предусмотренных законом процедур: инструментальное обследование дома, техническая экспертиза, оценка стоимости квадратного метра.

На сайте Фонда защиты прав дольщиков уже сформирована информационная страница, на которой будут размещаться все этапы и сроки принимаемых решений.

Строительство жилого комплекса «Новокосино-2» началось в 2011 году. Проект включал в себя 17 корпусов общей площадью 480 тысяч квадратных метров. 15 корпусов застройщик ввел в эксплуатацию, а корпуса № 13 и № 16 не были завершены из-за финансовых трудностей компании. Для завершения строительства корпуса № 13 правительством Московской области был привлечен инвестор ГК «Гранель». В декабре 2019 года было получено разрешение на ввод корпуса в эксплуатацию. Ключи от квартир получили более 670 дольщиков.