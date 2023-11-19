Подмосковье 19 ноября 2023, 06:00 Последний корпус ЖК «Малая Истра» ввели в эксплуатацию Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Последний корпус № 31 проблемного ЖК «Малая Истра» ввели в эксплуатацию. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии проектной документации ЗОС.

«Возводить восемь домов в жилом квартале начали в 2014 году. В 2019 году Главгосстройнадзор провел проверку в связи с низкими темпами строительства, был выявлен факт хищения денежных средств дольщиков», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В итоге возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Компания Промсервис», которое занималось строительством ЖК. Объект достраивал Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Решение проблем обманутых дольщиков Подмосковья находится на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».