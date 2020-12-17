Последний корпус долгостроя «Спасский мост» в Красногорске доделают к концу 2021 года
Это последний корпус жилого комплекса Павшинской поймы. В нем осталось провести работы, связанные с пожаротушением, горячим и холодным водоснабжением.
Этот корпус — подъезд многоквартирного дома № 23. Находится он на Красногорском бульваре, и в нем около 400 квартир. Ранее застройщик прекратил строительство, ссылаясь на финансовые трудности из-за пандемии.
По поручению главы городского округа Эльмиры Хаймурзиной ситуацию взяли на контроль. Все дольщики должны получить ключи в уже установленные сроки. Это отметил заместитель главы округа по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов.
Застройщик предоставил дорожную карту со сроками конкретных видов работ. Мы видим точки, которые нужно контролировать. В эти даты будем приезжать с инспекцией
По словам Магомедова, воздействовать на застройщика будут всеми возможными законными механизмами. Кроме того, с начала года в округе сдали 12 жилых домов. Долгожданными ключами обеспечили свыше двух тысяч участников долевого строительства.
В следующем году в Красногорске планируют сдать еще 24 дома. В них поселятся более четырех тысяч человек.
А уже к 2023-му власти Подмосковья полностью решат вопрос с обманутыми дольщиками. Это должны сделать по поручению губернатора Андрея Воробьева.