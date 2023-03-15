Подмосковье 15 марта 2023, 11:09 Последний этап ремонта начался в школе № 82 в Черноголовке

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Третий и последний этап ремонта начался в школе № 82 в Черноголовке. Работы в учреждении стартовали в октябре прошлого года, за это время строители обновили первые два этажа здания.

Новой гордостью школы станет отремонтированный актовый зал. Теперь это современное пространство, где будут проводиться не только школьные, но и городские мероприятия. Здесь устанавливают профессиональное освещение, новую большую сцену и шумопоглощающие панели на стены. Основной упор на качественный сценический звук, для этого закупили специальное оборудование.

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«Сейчас уже ребята обживают пространство. Помимо этого, сейчас идут ремонты спортзала и актового зала. Они начались тогда же в октябре и заканчиваются в ближайшие две недели», — рассказала директор школы № 82 Ольга Михайлова.

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Ученики и посетители отмечают, что в обновленных помещениях школы стало гораздо уютнее.

«Если [дети] приходят в школу с такими драными полами, старой мебелью — нет такого настроения. Даже мы, взрослые, вошли сюда и как только увидели этот прекрасный холл, знаете, настроение сразу другое. Это очень здорово», — отметила председатель Совета депутатов городского округа Черноголовка Светлана Моргачева.

На завершающем этапе ремонта обновят крыло школы, где находятся кабинеты информатики, трудов, библиотека и административные помещения. Недавно здесь начались демонтажные работы. Все будет готово уже к концу мая.

«Образование всегда было визитной карточкой нашего города. Дети из Черноголовки всегда поступали в лучшие вузы и школы. <…> Но последнее время, к сожалению, на некоторые моменты без слез было тяжело глядеть. Когда появилась возможность обновить интерьер, сделать комфортную среду для учеников и учителей, мы разработали долгосрочную программу и начали ее реализовывать», — рассказал глава городского округа Черноголовка Олег Егоров.

Также в этом году в Черноголовке отремонтируют школу № 75.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к началу следующего учебного года в регионе достроят 20 современных школ и 11 детских садов. Начнет работать и уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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