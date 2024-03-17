Подмосковье 17 марта 2024, 22:45 Последний день Масленицы отметили в Подольске пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Праздник Масленицы прошел на площади Генерала Еремеева в Подольске. Все желающие смогли насладиться изысканными блинами, приготовленными на месте. В мероприятии принимал участие архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Жители и гости Подмосковья оценили музыкальные выступления, а также смогли принять участие в играх и конкурсах с ценными призами. Самые маленькие жители региона первыми оценили главное блюдо Масленицы.

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Кульминацией праздника стала традиционная церемония сжигания куклы, символизирующей прощание с зимой. Эта церемония проводится в парках имени Виктора Талалихина и «Дубрава», а также на площади перед ДК «Октябрь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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