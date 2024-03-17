17 марта 2024, 22:45
Последний день Масленицы отметили в Подольске
Праздник Масленицы прошел на площади Генерала Еремеева в Подольске. Все желающие смогли насладиться изысканными блинами, приготовленными на месте. В мероприятии принимал участие архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
Жители и гости Подмосковья оценили музыкальные выступления, а также смогли принять участие в играх и конкурсах с ценными призами. Самые маленькие жители региона первыми оценили главное блюдо Масленицы.
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Кульминацией праздника стала традиционная церемония сжигания куклы, символизирующей прощание с зимой. Эта церемония проводится в парках имени Виктора Талалихина и «Дубрава», а также на площади перед ДК «Октябрь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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