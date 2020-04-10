Последние штрихи. Обновленные больницы в Подмосковье уже скоро примут пациентов с COVID-19

Жуковский

В Жуковском достраивают инфекционный корпус для больных коронавирусом. Он сможет принимать до 75 пациентов. Сейчас здесь ведутся пуско-наладочные работы, а сам корпус будет готов в строго намеченные сроки. Инфекционное отделение для зараженных коронавирусом должно открыться уже 17 апреля.

Источник фото: телеканал «360»

Областные и городские власти бывают на объекте не реже подрядчиков и прорабов. Еще одно немаловажное требование к строителям, помимо скорости — это качество. Здание должно быть готово к приему больных на все сто процентов. В условиях пандемии нет времени и права на ошибки.

«Строители — я им просто благодарен. Они работают, как у нас говорят в простонародье, как муравьи — каждый день приезжаешь сюда — и не узнаешь объект. При этом соблюдается качество работы, я очень благодарен», — отметил глава г. о. Жуковский Юрий Прохоров.

Сердце инфекционного корпуса — это, конечно же, оборудование. Как показывает мировая практика, острее всего при поступлении пациентов с коронавирусом ощущается нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких. В Жуковский их начали завозить еще до открытия.

«Аппараты ИВЛ есть. Нам этого не хватает. В связи с тем, что на 41 койку три аппарата предоставили, а сейчас еще другое оборудование нам предоставят. В больнице есть все, чтобы принимать коронавирусных пациентов», — сказала главный врач Жуковской ГКБ Лилия Бусыгина.

Талдом

Источник фото: телеканал «360»

В ЦРБ Талдома ремонт отделения для приема пациентов с коронавирусом практически готов. Стало светлее — освещение поменяли полностью. В фильтр-боксе на месте бывшего детского отделения закрасили рисунки на стенах. Но после пандемии они, как и само отделение, вернутся. Врачи говорят: «Победим вирус, и больница заживет прежней жизнью».

Палаты тоже готовы принимать больных. К койкам подведен кислород с аппаратом Боброва. Реанимационный зал тоже во всеоружии — аппараты ИВЛ, полный комплект кроватей и видеокамеры.

Гордятся в больнице и новой операционной, специально подготовленной для пациентов с коронавирусом. Для зараженных операционные должны быть отдельными, ведь это тоже «грязная» зона, а значит, она тоже изолирована отдельной системой вентиляции от остальной зоны.

«На сегодняшний день это проблема, если пациент инфицирован ковидом, где ему оказывать помощь по этому профилю? То есть мы это предусмотрели», — отметил заместитель главного врача Талдомской ЦРБ Александр Орлов.

С ремонтом во всем инфекционном отделении справились за 10 дней. Работы не прекращались даже ночью.

«Как мы и обещали, полностью работы закончены. Сейчас приступают клининговые компании, которые наведут здесь порядок. Сейчас я вижу, что строители сделали чудо», — сказал глава Талдомского г. о. Владислав Юдин.

Теперь осталось дождаться и установить недостающую технику. Еще 14 ИВЛ придут из областного Минздрава. После этого Талдомская ЦРБ сможет принять пациентов с коронавирусом. Сюда они будут поступать со всей области.

Подольск

Источник фото: телеканал «360»

В Подольске детская городская больница за две недели превратилась в инфекционное отделение высшей категории. Каждый угол этой больницы оборудован лифтами и подъемниками, чтобы быстро доставить больного в операционное и хирургическое отделение.

На территории объекта теперь работает своя электроподстанция, которая защитит в случае ЧП или скачков напряжения, и новая система газоснабжения.

«На объекте смонтирована современная новая система газоснабжения, которая необходима для подачи кислорода в так называемые клапаны для подключения к кислороду пациентов, а также подключения системы ИВЛ», — сказал генеральный директор ГКУ МО «УКС» Виталий Петрунин.

Пять этажей и больше двухсот палат уже готовы к приему пациентов.

«Все палаты снабжены дверями, на которых стоит стекло — для полной визуализации медицинского персонала, всех пациентов, которые находятся в палате в данный момент. И табличками, причем цвет этих табличек для нас, он говорит о степени тяжести пациента. Разные этажи в разном цвете», — рассказал главный врач ГБУЗ МО «ПГКБ» Вардан Гаворкян.

Источник фото: телеканал «360»

Выйти погулять по коридорам и заразить других здесь точно не получится. Каждая дверь оборудована бесключевым доступом. Зайти в нее может только врач. Впрочем, в палатах есть все необходимое. Они оборудованы вай-фай связью, телевизором, туалетом, душевыми кабинками.

Также в больницу привезли больше 40 аппаратов ИВЛ и много другого современного медицинского оборудования. Сердце объекта — система вентиляции. Воздух проходит особую систему фильтрации с помощью трехсот кварцевых ламп.

За 14 дней этой команде строителей, а их здесь 400 человек, удалось полностью перепрофилировать больницу. Работы велись и днем, и ночью.

«Данное перепрофилирование, которое у нас сейчас производится, эта огромная стройка, то, что у нас сейчас проходит — она никогда не пропадет зря. Мы переживем все, как сказал наш президент. Пройдет и эта пандемия тоже. Но это здание на долгие года — и оно будет служить, как одно из самых современных инфекционных отделений Московской области», — отметил главный врач ГБУЗ МО «ПГКБ» Вардан Гаворкян.

Уже на следующей неделе больница в поселке Бородино откроет свои двери.

Глядя, как в Китае постепенно снимается карантин, возникает надежда, что пандемия скоро закончится и у нас. Когда это случится, никто, естественно, сейчас не скажет, зато новые корпуса больниц — точно останутся и пригодятся в дальнейшем.