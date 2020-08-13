Последние россияне покинули обсерваторы в Подмосковье

«Завершилась обсервация и выписаны все гости, которые были размещены на территории подмосковных гостиниц, санаториев и пансионатов. С начала апреля государственные учреждения и частные компании приняли почти 11,4 тысячи человек. На территории Московской области действовали 23 обсерватора, которые сейчас пройдут дезинфекцию и смогут вернуться к своей основной деятельности», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 27 июля 2020 и внесением изменений в постановление губернатора Московской области, вновь прибывающие в Россию граждане должны будут сдать тест на коронавирус.