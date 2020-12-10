Последние полигоны закрывают в Подмосковье. Что дальше?

В ближайшие две недели Подмосковье полностью распрощается со свалками. Более того, в регионе начали готовить сразу несколько мусорных полигонов к рекультивации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы буквально в следующие две недели распрощаемся с городскими свалками, их не будет. Их будет ноль. Но вы правы, что просто опустить шлагбаум или поставить бетонный блок — это еще не все, поэтому у нас в активной фазе „рекультивация“ находится порядка девяти полигонов», — сказал глава региона на встрече с руководителем СПЧ при губернаторе Подмосковья Мариной Юденич.

Воробьев добавил, что по девяти полигонам ведутся проектные работы. Они предполагают в том числе и дегазацию. Губернатор подчеркнул, что работа требует больших средств, которые реализуют в рамках национального проекта президента.

«Имеем поддержку здесь. Конечно, в идеале все они (полигоны — прим. ред.) должны быть рекультивированы. Но сразу все, к сожалению, и в этой части не бывает. Поэтому мы взяли самые тревожные полигоны, например, „Царево“ в Пушкино или „Кучино“. „Кулаковский“ сейчас подходит к рекультивации. Рекультивировали „Долгопрудный“. В Одинцовском районе начинаем рекультивацию и объявили торги», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что после всего того, что долгие годы было с мусором, хочется иметь чистоту и порядок. Сейчас власти занимаются этим вопросом каждый день. В свою очередь Юденич выразила надежду, что глобально вопрос с полигонами останется в 2020 году. Она согласилась, что закрыть полигон не означает полностью ликвидировать его влияние на окружающую среду и на здоровье людей.

«То есть необходимо говорить о дегазации и культивации полигонов, чтобы они стали полностью безопасными», — заявила она.

Юденич добавила, что во время встречи губернатор заверил, что этот вопрос останется в его зоне внимания. Пока последний полигон в Московской области не будет рекультивирован, эта тема с повестки не уйдет.